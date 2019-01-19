西班牙对谢伦伯格被判死刑表示担忧 中国驻西班牙使馆不满

西班牙外交、欧盟与合作部周四（17日）发表声明，对加拿大人谢伦伯格在华被判死刑表示担忧，并对康明凯和迈克尔·斯帕沃尔被拘押表示不安。对此，中国驻西班牙大使馆今日在官网发表声明，称对此深表不满和难以理解，强调中国维护自身国家安全合情合理、理所应当。

以下为中国驻西班牙大使馆官网发布的声明全文：

1月17日，西班牙外交、欧盟与合作部发表声明，对加拿大人谢伦伯格在华被判死刑表示担忧，并对康明凯和迈克尔·斯帕沃尔被拘押表示不安。

中国驻西班牙大使馆对此深表不满和难以理解。正如中国外交部发言人及相关部门多次阐明的，谢伦伯格因走私222千克毒品被判死刑，而毒品犯罪是举世公认的严重罪行，社会危害极大，包括西班牙在内的世界各国均予以严厉打击，中国同样对毒品犯罪严惩不贷。

康明凯和斯帕沃尔是因涉嫌从事危害中国国家安全活动，而被中方有关部门依法采取强制措施。中方维护自身国家安全合情合理、理所应当。

在相关案件进程中，中方严格依循国家相关法律法规，不存在任何程序违法之处，也充分保障嫌疑人的各项合法权益和人道主义待遇，保证辩护律师阅卷等权力，并为加方履行正常的领事职务提供了必要协助。

中国是法治国家，坚持法律面前人人平等。中方坚决反对有关国家在人权问题上的双重标准，将继续坚定维护法治精神，根据中方相关法律法规，进一步严厉打击毒品犯罪，全力维护中国国家安全。中国驻西班牙大使馆也呼吁西班牙方面尊重法治精神和中国司法主权，停止发表干涉中国司法的不负责任言论。中方将始终敞开胸怀，欢迎各国人民到中国进行正常友好的交流与合作。

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