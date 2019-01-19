为国共论坛铺路 国民党大陆事务部主任再飞北京沟通

据《自由时报》报道，日前传国民党主席吴敦义在520后“将率县市长访大陆拚大选”，虽然国民党昨日澄清目前并无这项规划且言之过早，但据了解，国民党正积极与对岸洽商“国共论坛”事宜，该党负责与对岸联系沟通的窗口、国民党中国大陆事务部主任周继祥，继上月北京之行后，前两天再飞北京洽谈。

由于这是在中共总书记习近平发表对台谈话之后，因此党内揣测周继祥此行也可能向对岸说明国民党的立场态度。

此外，近来有小道消息指称大陆对于吴敦义的两岸政策立场仍有疑虑，因此恐难登陆。党内人士说，这是不实传闻，依照“国共论坛”惯例，除马英九时代碍于总统身分例外，否则向来是由党主席率团，况且习近平公开呼吁与台湾各党派探索未来两岸关系，北京方面没有道理排除现任的国民党主席，除非吴敦义不再具有党魁身分，否则吴敦义在520解除出境管制之后，当然就会参加“国共论坛”。

这位人士还说，中共非常讲究身分与规格，即便已经宣布参选总统的前新北市长朱立伦，由于现在没有身分，就算去到北京，只能见到国台办主任刘结一。

至于“吴习会”有没有可能被也有意登陆的台湾前总统马英九抢先一步，变成“马习会”，这位人士认为，马英九目前并非党的领导人，若有“马习会”，习近平应该也是以“老朋友”的身分邀马英九，国共两党领导人的正式会晤还是“吴习会”。

不过这位人士也说，碍于吴敦义的登陆管制期限要到520后才解禁，520前党内总统提名初选已经展开，如果最后吴敦义没有要选总统，或没有取得大选入场券，恐怕走这一趟的意义就不太大，因此变量仍多。

据报道，去年周继祥曾与北京方面谈妥并沙盘推演，原打算在台湾总统府审查20个工作天前递件，同一时间点对岸再发布“国共论坛”信息，但就在递件前私下向蔡英文政府两岸政策相关官员探询，了解此路不通后才作罢。



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