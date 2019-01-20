工信部副部长：中国加快5G商用已具备坚实基础

据中新社报道，中国工业和信息化部副部长陈肇雄19日在北京表示，中国加快5G商用已具备坚实基础。

陈肇雄在当天举行的第十七届中国企业发展高层论坛上指出，加快5G商用步伐，有利于支撑服务经济社会数字化转型，同时促进形成强大国内市场。

根据中国信息通信研究院预测，按照2020年5G正式商用算起，预计2020－2025年期间，中国5G发展将直接带动经济总产出10.6万亿元（人民币，下同），直接创造经济增加值3.3万亿元，创造直接就业岗位达310万个。

陈肇雄介绍说，近年来，中国信息通信行业以创新发展为动力，坚持企业主体与政府引导、自主创新与开放合作相结合，加快推动5G研发和产业化。“在各方共同努力下，中国5G发展取得明显成效，已经具备商用的产业基础。”

在标准制定方面，中国企业全面参与5G国际标准制定，加强5G国际合作，与国际企业一起推动形成全球统一5G标准。中国提出的5G愿景、概念、需求等获得了国际标准化组织的高度认可，新型网络架构等多项关键技术被国际标准组织采纳。

在研发试验方面，组织国内外企业构建了多厂家公共测试环境，分阶段有序推进相关测试工作。目前5G技术研发试验第三阶段已基本完成，华为、中兴、大唐等企业在中频系统设备方面达到预商用水平，高通、海思等芯片企业有望在近期提供商用芯片产品。

不过陈肇雄亦提醒，中国5G发展仍面临产业基础短板突出、融合应用程度不深、国际竞争日趋激烈等诸多挑战，需要产学研用各方协同努力、共同应对。

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