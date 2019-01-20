中国生态环境部：要坚决打赢蓝天保卫战

中国生态环境部部长李干杰在一个工作会议上指出，2019年是打好污染防治攻坚战、决胜全面建成小康社会的关键一年，要坚决打赢蓝天保卫战。

综合中新网和中国生态环境部网站发布的消息，李干杰在昨天（19日）结束的全国生态环境保护工作会议上说，2018年，中国污染防治攻坚战开局良好，全面推进蓝天保卫战。推动成立京津冀及周边地区大气污染防治领导小组，完善重点地区大气污染防治协作机制。印发实施重点区域秋冬季攻坚方案，开展重点区域强化监督，交办问题2.3万个。

同时，继续实施煤电机组超低排放改造，持续推进北方地区冬季清洁取暖，加强“散乱污”企业及集群综合整治。加快煤炭等大宗物资运输向铁路转移，全面供应国六车用汽柴油，积极应对重污染天气。

中国官方最新数据显示，2018年，中国338个地级及以上城市平均优良天数比例为79.3%，同比上升1.3个百分点；PM2.5浓度为每立方米39微克，同比下降9.3%；PM10（可吸入颗粒物）浓度为每立方米71微克，同比下降5.3%；臭氧浓度为每立方米151微克，同比上升1.3%；二氧化硫浓度同比下降22.2%；二氧化氮浓度同比下降6.5%。

生态环境部官员表示，从“十三五”（2016年至2020年）环境空气质量两项约束性指标完成情况来看，PM2.5未达标的262个城市平均浓度为每立方米43微克，同比下降10.4%。全国338个地级及以上城市优良天数比例为79.3%，同比提高1.3个百分点，均达到序时进度和年度目标要求。

李干杰在会上强调，2019年认真落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。强化区域联防联控，继续实施重点区域秋冬季攻坚行动。积极稳妥推进散煤治理，深入推进钢铁等行业超低排放改造、“散乱污”企业及集群综合整治、工业炉窑综合整治、重点行业挥发性有机物污染治理。实施《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》，有效应对重污染天气。

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