新疆三公司签署中欧班列南疆集散中心建设战略合作协议

新疆新铁国际物流有限责任公司、新疆中欧联合物流有限公司、新疆冠农集团有限责任公司，前天（18日）举行《中欧班列南疆集散中心建设战略合作协议》签约及中欧班列南疆集散中心授牌仪式。

据中新网报道，根据合作协议约定，冠农集团作为新疆新铁国际物流、新疆中欧联合物流公司南疆唯一授权单位，在新疆生产建设兵团第二师铁门关市建设中欧班列南疆集散中心，代表其在南疆五地州开展货物国际集装箱班列运输及相关业务服务，并授予新疆冠农集团有限责任公司“中欧班列南疆集散中心”牌匾。

新疆新铁国际物流有限责任公司党委书记、董事长刘昌林表示，此次战略合作协议的成功签订，开创了中欧班列在新疆南部地区开展国际集装箱班列运输的创新模式。

冠农集团党委书记、董事长刘中海说，作为农业产业化国家重点龙头企业和第二师铁门关市及新疆巴州地区唯一一家上市公司，冠农集团将以中欧班列南疆集散中心建设为起点，为南疆大宗特色农副产品走出国门、走向世界，推动兵地经济融合和高质量发展做出更大贡献。

自2017年10月26日，冠农集团旗下的冠农股份公司与新疆新铁国际物流、新疆中欧联合物流公司合作，开通首列番茄酱中欧(意大利)班列以来，已发运番茄酱专列23列，发运番茄酱35200多吨。

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