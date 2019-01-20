港食卫局长：今年流感来得急 一定争取资源纾缓人手

正值流感高峰期，香港食物及卫生局长陈肇始表示，医护人手方面有改善空间，会争取中长期资源以纾缓医护人手压力。卫生防护中心正实时监察流感高峰情况。陈肇始又说，幼稚园及幼儿中心昨日并无流感新增个案，小学暂时毋须全面停课。

据明报报道，陈肇始指，流感高峰期和人口老化下，医院服务量持续增加，医护人手方面有改善空间，医管局推出短期措施，包括上调前线员工特别酬金计划的津贴金额10%、增聘兼职医护人员。

陈肇始又说，“今年流感来得比较急”，同事都觉得“病人多，好辛苦”，中长期方面她一定会争取资源纾缓医护人员人手压力；长远而言，由源头增加医护学生人数，以及减低现时在医管局服务人手的流失率，如可重聘退休人士。

陈肇始透露，昨晚到访了三间医院，亲自了解前线医护人员压力。她要求医管局积极提供支援，并回应医护人手的特别诉求。

香港公共医疗医生协会及政府医生协会昨日与陈肇始进行紧急会议，表示医护人手不足影响医疗服务的安全及稳定性，促请局方检讨现时专科医生培训。香港公共医疗医生协会亦指出，政府应正视医院负荷问题，并以联合医院为例，要求局方全面检讨九龙东医疗服务需要。

另外，现时有208间幼稚园因流感停课，陈肇始指昨日（19日）幼稚园和幼儿中心并无新增流感个案。卫生防护中心正实时监察流感高峰情况，而幼稚园和幼儿中心占七成的流感爆发，故卫生防护中心决定修订停课指引，建议停课7天。

虽然小学亦有流感爆发个案，但陈肇始指小学暂时毋须全面停课，称今年小学推行的学校外展疫苗接种先导计划见成效，正积极研究在下一个流感季节，于幼稚园推行到校服务。她重申，卫生防护中心现时并无停课的“硬指标”，会因应情况应变。陈肇始表示，若有任何特别情况，会立即召开跨部门会议商讨应变措施。

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