上海将建自动驾驶车辆常态化运营半开放示范区

据新华网报道，记者从位于上海嘉定的上海国际汽车城获悉，作为上海对外发布的十大AI（人工智能）应用场景建设实施计划之一，“AI+交通场景计划”已成功落地上海国际汽车城，将以上海汽车博览公园为现实载体，建设能实现自动驾驶车辆常态化运营的半开放示范区。

据了解，上海国际汽车城是AI+交通的创新应用示范区和国家智能网联汽车（上海）试点示范区，计划在上海汽车博览公园现有道路设备的基础上，分3个阶段进行开放，加装V2X（车对外界的信息交换）设备、红绿灯、智慧路灯、站台、充电桩等设施，使其能够为自动驾驶汽车提供完整、安全、适宜的3条闭环体验路线，最终形成一个能够完全满足自动驾驶汽车示范运营的平台。

上海国际汽车城相关人士说，根据规划，第一阶段是试运营时期，可实现的场景包括自动驾驶车辆完成单车无人驾驶、自主泊车、自适应巡航、车辆紧急制动、自动循迹行驶、自动避障等。第二阶段是一期建设时期，在自动驾驶车辆完成单车无人驾驶的前提下实现部分网联功能，增加编队行驶、路口信号灯交互、道路标牌识别等体验场景。第三阶段是二期建设时期，在自动驾驶车辆完成单车无人驾驶的基础上具备较完善的网联功能，增加盲区检测、路口车辆碰撞预警、前车车辆碰撞预警、行人过道预警、道路危险状况预警等体验场景。

位于上海国际汽车城核心区内的“汽车·创新港”已入驻200多家公司，其中约80家是人工智能厂商。上海国际汽车城将依托现有汽车全产业链优势及智能网联汽车示范应用平台资源，进一步推动人工智能技术在汽车上的集成与应用，形成产业发展新动能。

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