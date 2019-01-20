中央统战部副部长访问中国天主教一会一团

中共中央统战部副部长王作安在访问中国天主教一会一团时说，把中国国旗进教堂这项工作落到实处，在重大节日要举行升旗仪式，让五星红旗高高飘扬在教堂院内。

据“中国天主教”网站17日发布的消息，2019年新春佳节来临之际，中央统战部副部长王作安率领中央统战部秘书长陈宗荣、十二局主持工作副局长肖虹、十一局主持工作副局长韩松、十二局副局长王志刚等一行，莅临中国天主教“一会一团”走访慰问。

中国天主教主教团主席马英林主教、“一会一团”常务副主席沈斌主教、中国天主教爱国会副主席兼秘书长刘元龙教友等对王作安副部长一行到来表示热烈欢迎，对中央统战部长期以来为“一会一团”各项工作开展提供的大力支持、帮助，表示由衷地感谢。并先后向王作安副部长简要汇报了“一会一团”去年的工作重点和取得的成绩，及2019的工作计划。

听了驻会负责人的工作汇报后，王作安副部长肯定了“一会一团”去年的工作成绩，并作了重要指示。

王作安副部长说：今年是建国70年，希望“一会一团”紧跟形势，保持高度的责任感、使命感，带领天主教广大信教群众继续贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在独立自主自办教会、民主办教的道路开拓进取。要不断探索实践中国化发展方向，加强对“三个制度”修订和完善；把国旗进教堂这项工作落到实处，在重大节日要举行升旗仪式，让五星红旗高高飘扬在教堂院内；做好主教的选圣和地下主教的转化工作；研究制定出教区合理化管理方案，加大自身建设的力度，和对基层爱国组织的建设和人才培养。

马英林主教最后表示决心不负党和政府的重托，在新一年里，鼓足干劲，团结一心，认真思考，努力践行，乘势而为，继续在中国化发展道路上做出更大更好的成绩，为建国70周年交一份满意的答卷。

“一会一团”部室负责人应邀列席。

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