网民称乘船偷渡回台 过程“比公车还方便”

一名台湾网民自称在中国大陆被指欺诈被拘留，后来偷渡回台。他不但称“偷渡渔船就像公车一样”，“你说有没有比公车还方便”，还写到“海上走私偷渡，是一个最大的防疫漏洞”。

据“爆料公社”网站昨天（19日）发布的文章，这位名叫“李勇”的网民称，自己在中国大陆经商，有利益上冲突，被指“合同诈欺”，关进广州番禺区看守所。

网民称，后来在大陆律师和朋友的协助下，从看守所放出来，前往福建泉州，之后登上船只返台。

这位网民在形容返台过程时说，船上还三名台湾人，并称他们“都不紧张，感觉来往很多次了，一问之下才发现，原来在台湾都有犯案，已经遭到台湾通缉，所以都靠这种方式回来探望亲人”。

另据台湾《苹果日报》和《联合报》报道，一名李姓男子今天凌晨主动到警局自首。警方受理后先依法函送，并将情资转知新北市府、海巡署、移民署等相关单位。

台湾刑事局称目前尚未接获通报，所以无从得知那名男子在大陆遭拘留及限制出境涉及的案件内容。后续若大陆司法单位透过陆委会通报刑事局，刑事局两岸科将依相关法令及规定予以协助，且往例以台湾人偷渡到大陆居多，类似案件并无前例可循。

台湾海巡署说，目前已经成立应变小组，先像三峡警分局求证，同时将派出查缉队员和偷渡客接触，查证偷渡相关细节及路线。

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