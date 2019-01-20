前立委：蔡英文是否打算让台湾成为美国的小弟

前立委孙大千今天（20日）回应台北市长柯文哲对台湾、中国大陆和美国三地关系的看法时质问，台湾总统蔡英文是否真的打算让台湾从此成为美国的“小弟”。

据台湾《联合报》报道，孙大千在面簿发文说，柯文哲提出来比喻美、台、大陆关系的“强盗去抢银行，只看到钱没有看到警察”，也许比喻不够精准。不过，他只是想要提醒民进党，千万不要见猎心喜，最后偷鸡不着蚀把米。

孙大千说，台湾长期以来介于美中两大强权之间，如何在双方竞合关系之中，寻求生存的空间和定位，一直是维系国安的一门重要艺术。当美国和大陆紧密合作时，台湾必须防止被当作筹码来交易牺牲。然而，当双方剑拔弩张之际，台湾更要小心翼翼地维持模糊的立场，才能够争取最大的利益。

他批评民进党政府为了落实台独的主张和理念，不惜破坏过去的两岸现状，全面表态和美日势力结盟，对抗围堵中国大陆。这样的做法，已经彻底牺牲了台湾过去数十年来在两大强权夹缝之中所精心建立的生存空间。当台湾放弃在美国和中国大陆之间寻求一个平衡的位置，这等于是宣示台湾将要把自己的命运完全交在美国的手中。他质问，这真的是不是一个明智的决定。

孙大千表示，民进党甘愿让台湾成为美国的附庸，还要自费购买武器为美国看守门戸，冲锋陷阵。“但我们必须扪心自问的是，美国过去牺牲小弟，背弃盟友的例子比比皆是，难道这还不值得我们谨慎提防吗？”

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