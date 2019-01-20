中国大使馆斥部分瑞典媒体政要涉华言论虚构

中国驻瑞典大使馆对于有瑞典政要和媒体做出中国为“安全威胁”等言论与论调做出驳斥，称论调“纯属虚构炒作，是不负责任的”。

大使馆17日在官网上发布发言人谈话，说“中国从未对世界和平与发展构成任何威胁，始终是维护国际和平和正义的重要贡献者，致力于推动构建人类命运共同体”。

据《南华早报》报道，瑞典的一个国防单位发出提醒，称瑞典正面临来自中国越来越大的安全挑战，而境内其中一座卫星站有可能为中国军方服务。

报道称，这座卫星站位于瑞典北部的基律纳（Kiruna），在2016年由中国建造。

瑞典国防部属下的“国防研究局”告诉瑞典公共电视台SVT，这座卫星站名义上是中国与民间合作的项目，最终可能被军方控制。

瑞典报章《瑞典日报（Svenska Dagbladet）》本周刊登有关中国的系列报道内容也包含这则消息。

大使馆发言人谈话全文如下：

我们注意到近日一些瑞典政要及媒体称中国为“安全威胁”，中国对外投资“令人担忧”。此类论调没有任何事实依据，纯属虚构炒作，是不负责任的。

中国从未对世界和平与发展构成任何威胁，始终是维护国际和平和正义的重要贡献者，致力于推动构建人类命运共同体。中国是联合国安理会五个常任理事国中派出维和人员最多的国家，积极推动国际热点难点问题的政治解决进程，坚决打击恐怖主义。中国不做损害他国利益的事，不需要别国一寸土地，永远不称霸，无意也无兴趣威胁任何国家。

中国坚定奉行开放发展，敞开大门同世界各国开展互利合作。中国对外投资以企业为主体，遵循市场原则，遵守当地法律，追求互利双赢。“一带一路”倡议以促进沿线国家互联互通为基础，奉行共商、共建、共享、开放、透明、基于规则的合作模式。一些人指责中国“控制”电信网络和基础设施，却从未拿出有说服力的证据。这样的主观臆测别用有心，不攻自破。

中国的发展是包括瑞典在内世界各国的机遇。希望瑞方同中方相向而行，在平等相待、相互尊重、合作共赢原则基础上，共同推动中瑞友好合作顺利向前发展。

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