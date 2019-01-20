上海将设自动驾驶车常态化运营半开放示范区

“AI+交通场景计划”已成功落地上海国际汽车城，将以上海汽车博览公园为现实载体，建设能实现自动驾驶车辆常态化运营的半开放示范区。

据新华社今天（20日）报道，上海国际汽车城是AI+交通的创新应用示范区和国家智能网联汽车（上海）试点示范区，计划在上海汽车博览公园现有道路设备的基础上，分三个阶段进行开放，加装V2X（车对外界的信息交换）设备、红绿灯、智慧路灯、站台、充电桩等设施，使其能够为自动驾驶汽车提供完整、安全、适宜的三条闭环体验路线，最终形成一个能够完全满足自动驾驶汽车示范运营的平台。

上海国际汽车城相关人士说，根据规划，第一阶段是试运营时期，可实现的场景包括自动驾驶车辆完成单车无人驾驶、自主泊车、自适应巡航、车辆紧急制动、自动循迹行驶、自动避障等。

第二阶段是一期建设时期，在自动驾驶车辆完成单车无人驾驶的前提下实现部分网联功能，增加编队行驶、路口信号灯交互、道路标牌识别等体验场景。第三阶段是二期建设时期，在自动驾驶车辆完成单车无人驾驶的基础上具备较完善的网联功能，增加盲区检测、路口车辆碰撞预警、前车车辆碰撞预警、行人过道预警、道路危险状况预警等体验场景。

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