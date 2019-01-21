2019春运大幕今开启 多部门联动将严打车闹座霸。

今日起，2019年春运将正式开启。在未来的40天里，全国旅客发送量预计将达到29.9亿人次。与此同时，今年春运期间的四大新变化也将令旅客归家途中的体验更为舒适便捷。

中新网报道，来自中国国家发改委的数据显示，2019年春运全国旅客发送量将达到29.9亿人次，比上年春运增长0.6%。

其中，道路24.6亿人次，下降0.8%；铁路4.13亿人次，增长8.3%；民航7300万人次，增长12%；水运4300万人次，与上年基本持平。

总体来看，客运总量增速放缓但结构发生变化，铁路、民航运输需求仍保持较快增长。节前学生流、务工流相互叠加，客流高峰来得早、持续时间长，节后客流相对平缓。

铁路方面，今年春运运力将提高5.3%。其中，节前共安排开行旅客列车4787对，同比增加468对，平均每天可提供运能942万个席位，同比增长5.4%；节后共安排开行旅客列车4860对，同比增加460对，平均每天可提供运能964万个席位，同比增长5.2%。

民航方面，为避免出现热点地区拥堵和票价过高情况，民航局在上海浦东、成都双流、三亚凤凰等10个热点机场开展国内航班延长运行时间试点，增加了航空公司统筹运力安排的灵活性，今年春节期间预计将安排加班3.5万班。

