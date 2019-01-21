台军方将领分析辽宁号：台军方有航母杀手

有台湾军方将领分析认为，以辽宁号目前状况来看，舰载机歼-15的挂载量一直无法提升的情况下，是无法发挥其航母战斗群的最大战力，而且台湾军方拥有号称“航母杀手”的雄风三型超音速反舰飞弹，相信中国大陆也不敢轻启战端。

据台湾《苹果日报》今天（21日）报道，雄风三型超音速反舰飞弹可由车载式，或是由沱江级飞弹巡逻舰，配备8枚雄三反舰飞弹，在海上发射，其最大射程400公里。



这位将领认为，近年来大陆海、空军刻意绕行台湾，甚至是跨越第一岛链到西太平洋进行“远海长航”训练，就是以对台作战作为想定。现在在完成第二艘航母后，势必还会有第三艘、第四艘航母，也会改进舰载机的挂弹量，其战力的增长，对台湾的威胁也日增。



将领表示，台湾军方建军备战一直是以西部为主，并以东部地区作为台湾军方战力保存的地方，但在大陆拥有双航母战力后，确实对台湾东部威胁大增。因此，台湾军方也开始展开一系列的攻防想定，并开始进行一系列的重新调整部署。

中国大陆辽宁舰在农历春节前后，因还在船坞内进行改建，还无法出海执行任务，但不排除在今年内会配合大陆新建的002航母的训练期程，在台湾周遭海域进行“双航母”训练，届时对台威胁也将大增。

另有台湾方面的国防部官员透露，大修完成后的辽宁舰，不排除会在今年配合002航母的训练期程，在台湾周遭海域进行“双航母”训练，对台威胁将大增。

国防部军事发言人陈中吉说，对于解放军军力部署，台湾军方有能力掌握，也有相关应处的作为。