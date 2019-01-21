台商对中国大陆投资金额连续第四年呈负成长

台湾经济部投审会今天（21日）发布的统计显示，2018年核准台商对中国大陆投资件数虽有增加，但投资金额年减8.12%，已是连续四年呈现负成长。

据台湾《经济日报》报道，陆资来台投资金额也较上年同期减少12.97%，双向投资降温。

根据统计，去年核准侨外投资件数为3,621件，较上年同期增加6.03%；投资金额约114亿美元，较上年同期增加52.27%，为近十年来最高。对外投资方面，去年核准对外投资件数为638件，较上年同期增加27.09%；投资金额约142亿美元，较上年同期增加23.51%。

然而，去年核准陆资来台投资件数141件，虽较上年同期微幅增加0.71%，但投资金额约2亿美元，年减12.97%。自2009年6月30日开放陆资来台投资以来，累计核准件数为1,228件，核准投资金额约21亿美元。

对陆投资方面，去年核准件数为726件，较上年同期增加25.17%；核准投资金额约84亿美元，也较上年同期减少8.12%，近年台商对陆投资金额已经连续四年呈现负成长。

新南向国家来台投资件数为643件，较上年同期增加10.86%，投资金额约3.9亿美元，较上年同期增加43.33%。其中，部分国家来台投资金额成长幅度显著，例如泰国年增942%、菲律宾年增393%、澳大利亚成长年增142%。投审会据此研判，政府招商引资及推动新南向政策已经发挥综效。