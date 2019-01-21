中国大陆去年人口接近14亿

中国国家统计局今天（21日）公布，中国大陆去年的人口接近14亿。

据国家统计局官网发布的数据，2018年末中国大陆总人口，包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人（不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数）13亿9538万人，比上年末增加530万人。

全年出生人口1523万人，人口出生率为10.94‰；死亡人口993万人，人口死亡率为7.13‰；人口自然增长率为3.81‰。从性别结构看，男性人口71351万人，女性人口68187万人，总人口性别比为104.64（以女性为100）。

从年龄构成看，16至59周岁的劳动年龄人口89729万人，占总人口的比重为64.3%；60周岁及以上人口24949万人，占总人口的17.9%，其中65周岁及以上人口16658万人，占总人口的11.9%。从城乡结构看，城镇常住人口83137万人，比上年末增加1790万人；乡村常住人口56401万人，减少1260万人；城镇人口占总人口比重（城镇化率）为59.58%，比上年末提高1.06个百分点。

全国人户分离人口（即居住地和户口登记地不在同一个乡镇街道且离开户口登记地半年以上的人口）2.86亿人，比上年末减少450万人；其中流动人口2.41亿人，比上年末减少378万人。