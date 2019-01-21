台移民署逮捕越南团客脱逃事件嫌犯

台湾移民署就越南团客来台脱逃事件组成专案小组日夜追查，分析出在台湾具有越南身分背景的阮嫌、梅嫌及郑嫌等人，结合越南当地人蛇集团，在台、越两地里应外合。当局与警方合力追查，将阮等人一网打尽，并将在今天（21日）下午2时举办记者会说明。

据台湾《自由时报》报道，移民署指出，这些嫌犯以越南旅行社为掩护，在网络上声称可代办观光签证，招揽越南人士以每人美金1000元（约1359新元）至3000元为代价，假借观光名义来台寻亲及工作。有越南民众因债台高筑或变卖土地，甚至有人为求养育子女，不幸沦为性剥削的人口贩运被害人。

本案侦办过程中，专案小组意外发现越南当地主嫌于事件发生后，曾以越洋电话以“一次跌倒，吸取经验，养好精神，展望未来”等话语，对在台已被查获的梅嫌“精神喊话”，令人啼笑皆非。

此外，阮嫌所属的人蛇集团，还曾经以东南亚窜红的通讯软体ZALO招募、仲介数名越南籍女子来台。这些女子入境前被要求自拍露点照片、影片，由仲介制作成卖淫告。该集团甚至提供15款中越双语情色菜单供卖淫女子参考，依不同服务项目，每次交易以1800元（新台币，约79新元）至3500元不等的价码收费，人蛇集团则从中抽佣。

移民署说，目前已将阮嫌、梅嫌等人依违反入出境及移民法、人口贩运防制法、刑法藏匿人犯及就业服务法等罪嫌送办，同时将深入厘清有无其他在逃共犯。

具移民署统计，越南团脱逃事件，目前已到案人数有87人，尚有61人在逃。