中国经济去年增长6.6% 增速放缓至28年最低

受国内经济结构调整和中美贸易战影响，中国经济去年增速放缓，全年增长6.6%，增速为28年来最低。

据中国国家统计局今天（21日）上午发布的数据，去年全年中国国内生产总值（GDP）首次突破90万亿元（人民币，18万亿新元），同比增长6.6%，比2017年降低0.2个百分点。

从季度数据看，去年中国经济增长逐季放缓，从一季度同比增长6.8%，滑落至二季度的6.7%、三季度的6.5%，四季度同比增幅只有6.4%。

中国国家统计局局长宁吉喆今早在发布会上形容去年中国经济“在合理区间，实现了总体平稳、稳中有进”。

但他强调：“经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，前进中的问题必须有针对性地解决。”

宁吉喆在回答央视记者提问时补充，中国经济目前面对最大的变是“外部环境变化”。

他说，过去一年跌宕起伏，金融市场、大宗商品价格剧烈波动、全球投资大幅下滑、全球贸易保护主义及单边主义盛行，都对进出口贸易相当于GDP的三分之一的中国经济产生影响。

据路透社昨天报道，受中美互征关税影响，中国出口大省广东的一些工厂在中国农历新年假期前就提前关闭，许多企业叫停生产线并削减了工人工作时间。

数据显示，中国去年全年外贸进出口总值首次突破30万亿元人民币，同比增长9.7%，但12月的进出口同比均出现“断崖式”下跌，创下逾两年来最大降幅。这显示中美去年7月开始互相加征关税后，贸易战的负面效应越来越明显。

经济分析师认为，今年第一季的外贸走势仍然不容乐观，预计会进一步给中国经济带来下行压力。

中国国家主席习近平和美国总统特朗普去年12月1日在阿根廷会晤，达成90天的暂时停战协议。中美本月初在北京举行副部长级经贸磋商，但双方并未达成协议。

中国副总理刘鹤本月30日至31日将再度访美，就两国经贸问题进行进一步磋商。

针对贸易战对中国经济的影响，宁吉喆强调，中国经济增长总体上是内需为主导，而且中国国内市场开拓的空间广阔，“经贸摩擦没有也不会改变中国经济发展的基本面”。

有消息指，鉴于国内外不确定因素增多，中国官方今年可能将经济增长目标下调至6%至6.5%区间。去年官方设定的增长目标是6.5%左右。

中国社会科学院上个月发布的《经济蓝皮书：2019年中国经济形势分析与预测》预测，今年中国的GDP增长率可能进一步放缓至6.3%。

上海社科院经济研究所研究员韩汉君上周在一场媒体沙龙中回答《联合早报》提问时指出，今年中国经济面临的压力主要来自国内，但整体而言经济还是具有一定韧性，近期官方推出的各项宏观调控措施将发挥滞后效应，有望让经济运行趋稳。

（记者是《联合早报》上海特派员）