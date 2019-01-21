报告：香港连续第九年登上房价最难负担城市榜首

一份报告显示，香港连续第九年登上房价最难负担城市排行榜的首位。

据路透社报道，由国际公共政策顾问机构Demographia今天（21日）公布的2018年国际房价负担能力报告显示，香港房价对家庭入息中位数比率进一步恶化，由2017年的19.4倍升至20.9倍，续创调查历来最高水平。

调查，香港的指数属严重负担不起（severely unaffordable）。加拿大温哥华及澳大利亚悉尼2018年的排行互换位置，分别排第二及第三位，房价对家庭入息中位数比率分别为12.6倍及11.7倍，2017年分别为12.6倍及12.9倍。

报告指出，这次调查覆盖的期间香港的房价已经回落，部分房地产专家预期并预期香港住宅楼价2019年将下跌15%至25%。虽然这将会是明显的回落，但香港的住房仍将继续严重负担不起。

香港住宅楼价经过连续28个月的楼市历来最长升浪后，去年8月起见顶回落，连跌四个月下跌累积跌幅7.2%。但截至去11月底止，全年楼价较2017年底仍升3.8%。特首林郑月娥此前表示，现时没有迫切计划，也会“极度审慎”才会改变针对私人房屋的现有措施。

此项调查覆盖八个国家共309个大都会城市的楼价。