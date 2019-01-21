基因编辑婴儿事件：初步查明贺建奎蓄意逃避监管 涉嫌犯罪将移交公安处理

负责调查基因编辑婴儿事件的广东省调查组指出，现已初步查明，该事件系南方科技大学副教授贺建奎为追逐个人名利，自筹资金，蓄意逃避监管，私自组织有关人员，实施国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚胎基因编辑活动。

据新华社今天（21日）报道，调查组介绍，2016年6月开始，贺建奎私自组织包括境外人员参加的项目团队，蓄意逃避监管，使用安全性、有效性不确切的技术，实施国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚胎基因编辑活动。2017年3月至2018年11月，贺建奎通过他人伪造伦理审查书，招募八对夫妇志愿者参与实验。在这些志愿者中，男方艾滋病（爱之病）病毒抗体呈阳性反应，女方则是阴性。

为规避艾滋病病毒携带者不得实施辅助生殖的相关规定，策划他人顶替志愿者验血，指使个别从业人员违规在人类胚胎上进行基因编辑并植入母体，最终有两名志愿者怀孕，其中1名已生下双胞胎女婴“露露”“娜娜”，另一名在怀孕中。其余六对志愿者有一对中途退出实验，另外五对均未受孕。该行为严重违背伦理道德和科研诚信，严重违反国家有关规定，在国内外造成恶劣影响。

调查组有关负责人表示，对贺建奎及涉事人员和机构将依法依规严肃处理，涉嫌犯罪的将移交公安机关处理。对已出生婴儿和怀孕志愿者，广东省将在国家有关部门的指导下，与相关方面共同做好医学观察和随访等工作。

2018年11月26日，贺建奎团队对外宣布，一对基因编辑婴儿诞生。广东省之后对这起事件展开调查。