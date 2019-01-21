考古队员在扬州被打伤 涉事人员被惩处

中国考古队员在江苏扬州考古工地，被城管打伤、考古设施被强拆。扬州市人民政府今天（21日）就此发布处理通报，对涉事的相关人员严肃惩处，并表示将以此次事件为教训，坚决防止类似事件再次发生。

据中新社报道，1月16日，在扬州市桑树脚考古工地，两名考古队员被城管打伤、考古设施被强拆。18日，中国国家文物局就此事向江苏省文化和旅游厅发出敦请督办函。20日，中国考古学会公开发表声明，强烈谴责扬州考古工地暴力伤人和强拆事件，并希望扬州有关部门依法严肃惩处、追究相关涉案人员的责任。



此前被拆除的考古帐篷等设施昨天已恢复搭建，“考古现场，闲人莫入”“文物保护，人人有责”的标牌也重新树立在考古发掘现场。

据扬州市人民政府通报，事件发生后，扬州市委市政府组成专门调查组，迅速开展全面调查处理。当地公安部门对违反治安管理行为人瘦西湖街道综合管理大队队员胡某、陆陶某某予以行政拘留，李某予以治安罚款。

蜀冈—瘦西湖风景名胜区党工委、纪工委对负有领导责任的瘦西湖街道党工委书记郭明勇给予党内警告处分，对负有直接责任的综合管理大队大队长吴亮给予党内严重警告处分。同时，扬州市人民政府责成蜀冈—瘦西湖风景名胜区管委会迅速恢复考古设施，确保考古工作按计划进行，并全力做好考古配合和保障工作。

据了解，桑树脚唐宋时期大型建筑群基址位于全国重点文物保护单位扬州城遗址内，也是扬州市政府公布的首批地下文物埋藏区“扬州城遗址”的核心范围。到目前为止，考古已发现晚唐至南宋时期大型建筑遗址群，确认边长66米的大型夯土台基、唐代铺砖道路、廊道、灶等重要遗迹，出土“官”“官春”等戳印瓦、莲花瓦当、大型鸱尾等高等级建筑构件和大量青瓷、白瓷遗物。