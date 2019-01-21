中研院前院长被指受贿后判无罪 台检方决定不起诉

中研院前院长翁启惠被控收受浩鼎公司董事长张念慈股票贿赂。士林地检署大动作侦办后，依贪污治罪条例起诉，去年12月28日法院一审宣判无罪。经密集召开多次专案会议，地检署今天（21日）在上诉期限最后一天决定不上诉。

据台湾《联合报》报道，外界普遍认为，检方诉讼过程中，公诉检察官莅庭时，法庭攻防战一直处于弱势，无法提出更多明确的犯罪证明。无罪结果出炉后，士林地检署遭受各界压力，上级单位关切不断，本月7日，士检的浩鼎团队带着案件的起诉资料与检察总长江惠民开会，并研拟是否该上诉，上周六19日，士检团队再度与长官开会，检察总长会议中做出明确指示，决定不上诉。

士检两年多前侦办浩鼎案，找从庞大的电子邮件中，找出2011年10月21日一封翁启惠寄给张念慈的“ok”电邮，认为构成收受1500张股票“期约贿赂” 。检察官再找出翁启惠在2012年12月，以用女儿名义，持有3000张浩鼎股票，资金来源是张念慈借款代垫，翁启惠事后偿还。

检方认为，翁启惠收受张念慈股票贿赂，以协助浩鼎取得中研院的研究成果“新一代酵素合成寡糖技术”，用以大量生产OBI-822抗乳癌疫苗，在2017年1月9日依照贪污治罪条例起诉翁、张两人。

历经两年的开庭侦审后，士林地方法院去年12月28日宣判无罪。合议庭认为，ok电邮没有提到1500张股票，对价关系不成立，且翁启惠以“创作人”身分，与有意签署技转的厂商谈话，符合中研院技转流程，3千张股票是翁启惠用自由资金购买股票。

翁启惠得知无罪判决后向《联合报》说，此案伤害学术、产业界，希望误解跟伤害到此为止，希望检方能了解严重性。他指出，学术界重大的发明透过“技转”贡献社会，技转收入都是台湾的，不要把技转当成是图利、贪污。