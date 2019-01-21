加拿大总理称得到盟国支持 中国外交部：虚张声势

据“外交部发言人办公室”公众号发布的消息，在今天（21日）中国外交部例行记者会上，有记者问：“据加拿大媒体报道，因受加魁北克省政府驻上海办事处提醒，魁北克市市长拉博姆已取消原定于3月访华的计划。报道援引消息人士称，拉如访华将难以会见中方对口官员。中方能否证实？另据报道，加拿大总理府发声明称，特鲁多总理同德国总理默克尔通话，感谢德方公开支持加方。特还在同新加坡总理李显龙通话谈及加中争议事件。中方对此有何评论？”

中国外交部发言人华春莹回应时说：“关于第一个问题，中方并不了解加拿大有关方面访华计划。我们一直支持中加两国之间开展正常的地方政府和各界人员往来。”

关于第二个问题，华春莹说：“我们注意到有关报道。加方有关做法让人想到一个中国成语——‘虚张声势’。”

华春莹指出：“首先，加方搞‘麦克风外交’，试图拉拢一些国家给自己帮腔，这无法改变事件的本质，而且也无助于问题的解决。其次，加方称感谢一些所谓‘盟国’对它的公开支持，但我们注意到，加方提到的德方并未发布相关消息，所以我不知道加方所说‘德方公开支持’是从何而来？”

她也说：“另外，加方还提到了新加坡。我们注意到媒体报道新方表示，所有国家在处理涉及外籍公民的案件时应依循正当法律程序。这话说得很对，因为中方正是秉持法治精神、严格按照法律程序来处理有关案件。我们希望加方也能如此。我想再次敦促加方立即纠正错误做法，尊重法治精神，尊重中国司法主权，停止发表不负责任的言论。”