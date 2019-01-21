中国国有企业利润去年同比增长12.9%

中国财政部今天（21日）公布，2018年1月到12月，中国全国国有及国有控股企业经济运行继续保持较好态势。盈利能力和偿债能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入2.9个百分点，石油石化、钢铁等行业利润增幅较大。

据中新社报道，不包括国有一级金融企业在内，2018年1到12月，国有企业营业总收入约58万7500亿元（人民币，下同，约11万亿新元），同比增长10%；国有企业营业总成本57万0431.9亿元，同比增长9.8%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长6.6%、9.5%和13.4%。同期，国有企业实现利润总额3万3877.7亿元，同比增长12.9%。

2018年12月末，国有企业资产总额178万7482.9亿元，同比增长8.4%；负债总额115万6474.8亿元，同比增长8.1%；所有者权益合计63万1008.1亿元，同比增长9%。

2018年1到12月，国有企业净资产收益率3.9%，增长0.1个百分点。到12月末，国有企业资产负债率64.7%，降低0.2个百分点。

财政部还介绍，2018年1月到12月，石油石化、钢铁等行业利润同比大幅增长，均高于收入增长幅度。