逾百名前外交官及专家吁中国释放两名被扣留加拿大人

（北京／多伦多综合讯）中加关系紧张，140多名前外交官和中国问题专家联名发公开信给中国国家主席习近平，呼吁释放两名被中国扣留的加拿大人。

据英国《卫报》21日报道，加拿大、英国、美国、澳大利亚、德国、瑞典和墨西哥等国的前驻华大使，在联名给习近平的一封公开信中说，中方逮捕加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor），令外交人士心寒。

他们在信函中表示：“我们和康明凯及斯帕弗都是具有（与中国）建立真诚、富有成效和持久关系的热情的，但现在对于在中国旅行和工作，以及在与中国同行交往时，我们必须更加谨慎。”

他们还说，“这将减少对话并增加更多的不信任，并且破坏在化解分歧和寻求共通点等方面的努力。因此，中国和全球其它地区的情况都将变得更糟。”

在2007年至2013年期间担任墨西哥驻华大使的瓜哈尔多（Jorge Guajardo）表示，经常会有人问他去中国旅行是否安全，他们对该不该去一直存在疑问，居住在中国的外籍人士问的是：“现在应该离开中国吗？”瓜哈尔多认为，“这是一个值得关注的问题。”

自从华为现任副董事长兼首席财务官孟晚舟遭加拿大逮捕后，中国于去年12月10日也分别逮捕了康明凯和斯帕弗。中国外交部表示，这两名加拿大人因“涉嫌危害国家安全的活动”，可被扣留并不获准接触律师长达六个月。

加拿大总理特鲁多此前曾向中方施压，指中国在康明凯的案件中不尊重“外交豁免原则”。中国外交部其后回应称，无论从何种角度看，康明凯均不具备《维也纳外交关系公约》规定的外交豁免权。