传谢长廷与国安高层沟通不顺 台驻日副代表突换人

台湾《联合报》报道，选后日本与台湾关系趋紧，台国安高层与驻日代表处屡生摩擦，台湾驻日人事将异动，驻日副代表郭仲熙突遭撤换，改由驻史瓦帝尼公使蔡明耀接任。

此外，台北驻日经济文化代表处横滨分处处长陈桎宏届龄退休，处长一职内定由台日关系协会秘书长张淑玲接任，但因驻大阪办事处前处长苏啓诚轻生引发争议，张不会立即上任。

报道指，蔡明耀曾担任台湾日本关系协会秘书长，也曾派驻东京，对日外交事务相当娴熟。不过，由于郭仲熙是2015年1月到任，过去驻外任期轮调以三年或六年为单位，郭任职四年突然换人，不符合外交官轮调惯例，引发议论。

台外交部发言人李宪章表示，外交部“驻外人员轮调作业要点”规定，驻外人员轮调以在本部三年、驻外机构五至六年为原则，可因外交部的业务需要提前调部或延长任期。他证实，郭仲熙因业务需要予以调部，属正常职务轮调。

台外交部官员私下证实，蔡明耀的人事令已于18日发布，张淑玲则是内定。据了解，东京方面认为和蔡英文当局一直没有很顺畅的沟通管道，蔡政府上台后，台日之间的政策层面多由国安高层负责，驻日代表谢长廷也曾说政策由台北拍板，外馆只是执行单位。

而谢长廷担任代表，专注于地方的城市交流与经贸文化领域，与蔡政府期待有落差；但谢长廷政治辈分高、政治色彩强烈，这种失衡情况，让国安高层也无能为力；郭仲熙性格保守，不像蔡明耀任事积极、又以“使命必达”著称，此次以政治任命方式派蔡明耀前往，不无贯彻高层意志的用意。