周强21日会见参加世界执行大会部分外国嘉宾

据中国最高法网站消息，1月21日下午，中华人民共和国首席大法官、最高人民法院院长周强在上海会见了前来参加世界执行大会的部分外国嘉宾，包括印度尼西亚共和国最高法院首席大法官穆罕默德·哈达·阿里，老挝人民民主共和国最高人民法院院长坎潘·西提丹帕，巴拿马共和国最高法院院长埃尔南·德莱昂，萨摩亚独立国首席大法官帕图·法莱法图·马卡·萨波卢，斯里兰卡民主社会主义共和国首席大法官纳林·佩雷拉，柬埔寨王国司法大臣昂冯瓦达纳，俄罗斯联邦法警局局长、首席法警德米特里·阿里斯托夫。

周强代表中国最高人民法院对出席会议的各国嘉宾表示欢迎。他说，执行工作关系到法院判决的实现，关系到司法的权威。如何有效执行法院民商事判决，维护正常市场秩序，是各国共同面临的任务，如何破解执行中的难题也是很多国家共同面临的挑战。这次大会的召开，为大家相互借鉴经验、开展交流合作提供了平台，对推动各国民商事执行工作发展、促进世界法治进步具有重要意义。

周强指出，以习近平同志为核心的中共中央高度重视法治建设。中共十八届四中全会明确提出，要切实解决执行难，依法保障胜诉当事人及时实现权益。中国法院提出用两到三年时间基本解决执行难，全力以赴开展攻坚，取得重大阶段性成果，目前正着眼于完善长效机制，保持执行工作高水平运行，向切实解决执行难目标迈进。中国法院愿与各国学习、借鉴分享各自的经验，加强务实合作，共同推动执行工作深入有效开展，更好地发挥司法职能作用，造福各国人民，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

各国嘉宾感谢中国最高人民法院的邀请，他们对中国法治建设和法院在信息化、执行工作等方面取得的成就表示钦佩，表示希望和中国最高人民法院进一步加强联系交流，开展更加广泛的司法合作，推动执行等各项工作开展，促进与中国友好关系不断深入发展。