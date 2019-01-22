台陆委会主委：绝不接受一国两制

台湾陆委会主委陈明通今天（22日）发表新春谈话时表示，中国大陆持续在政军及外交上对台极限施压，并透过31项措施及发放居住证等诱吸台民众赴陆，陆委会均妥为研判情势及审慎因应。陈明通对两岸和平稳定提出三个呼吁，包括守护民主自由，凝聚“台湾共识”、绝不接受“一国两制”，“民主”才是最佳方案、舍弃旁门左道，回归公权力对话。

据联合新闻网报道，陈明通说，两岸关系和平稳定是双方共同责任，新的一年他想提出三个呼吁。吁朝野各界捐弃成见、共同合作，以台湾利益为优先，拋弃不切实际的口号与论述。大陆的认知里只有“一中原则、两岸一中、一国两制及和平统一”，没有中华民国。我们要坚守自己的国家及民主自由价值的“台湾共识”，两岸关系发展才可能开启新的一页。

陈明通说，第二，“一国两制”凸显北京天朝心态看待台湾。但大陆必须认清，台湾从来不曾是中华人民共和国的一部份，将来也绝不可能成为其辖下的“特別行政区”。我们认为，唯有陆方实践真正的民主制度，才是两岸的愿景，这也是我们提供陆方的最佳台湾方案。

第三，陈明通说，大陆企图绕过公权力，以统战分化手法处理两岸关系，终究只是舍本逐末的旁门左道，应早日恢复两岸官方联系机制与制度化协商，以避免误判。当务之急可从迫在眉睫的非洲猪瘟防疫合作开始。希望对岸落实协议通报、加强管控，避免疫情扩散，让民众安心过好年。