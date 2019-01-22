北京大兴国际机场迎来首架校验飞机

北京大兴国际机场从地面基础设施建设阶段正式向“飞”起来的阶段迈进。1月22日10时10分，一架奖状680校验飞机降落在北京大兴国际机场西一跑道上，留下了第一道飞机轮胎印迹，这意味着大兴国际机场第一场校验任务圆满完成，标志着大兴国际机场工程建设即将进入验收移交阶段。

据北京日报客户端报道，飞行校验是每一座新建机场通航的先决条件，也是对机场前期建设情况的检验。在大兴机场飞行校验前，华北空管局已组织完成了对该机场导航工程西区（西一、西二跑道）和东一跑道共6套仪表着陆系统的现场验收，为西区和东一跑道校验飞行做好准备。

专业人士解释说，“飞行校验是所有新机场投入运行的必须前提。试想，如果一个机场的导航、助航、通信设备没有经过飞行校验，信号不准确，可靠性存在风险，航班依靠这样的信号引导，危险性有多大就可想而知了。”

此次飞行校验工作从1月22日开始，计划于3月15日结束，持续时间近2个月。整个校验内容包括了4条跑道，6套仪表着陆系统，7套灯光，1套全向信标及测距仪和飞行程序。飞行校验完成后，意味着大兴国际机场飞行程序和导航设备具备投产通航条件。

执行大兴国际机场首场飞行校验任务的领队是中国民航飞行校验中心主任熊杰。据熊杰介绍，世界上极少有像大兴国际机场这样4条高等级跑道同时建成、投入校验和使用的机场，大兴国际机场飞行校验责任大、任务重、周期长、要求高。飞行校验中心已做好了充分准备，一定会通过飞行校验，确保大兴机场的空中信号准确、可靠。

报道指，此次飞行校验使用的校验台是中国拥有自主知识产权的校验台，功能强大、性能可靠。该校验台既能完成传统校验项目，也能完成ADS-B（广播式自动相关监视系统）、HUD（平视显示器）等新型航行技术飞行校验任务。它的研制和成功使用使中国成为世界上第六个能独立研制飞行校验系统的国家。

大兴国际机场将于6月30日竣工、9月30日前如期通航。目前，“三纵一横”四条跑道已全面贯通，正在进行助航灯光调试；航站楼屋顶装饰板铺装完成，成功点火热源工程，顺利保障航站楼冬施供暖；停车楼“亮灯计划”圆满完成，工作区进出场高架桥全线通车；综合交通体系建设稳步推进，“五纵两横”主干路网也逐步成形。此次校验试飞成功后，离大兴机场通航又近了一步，接下来按照惯例，还将有试飞、验收等阶段。