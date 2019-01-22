甘肃“火书记”及女下属双双被捕 两人同时落马同日“双开”

据网媒“香港01”报道，中国最高人民检察院昨天消息，甘肃检察机关依法对武威市原市委书记火荣贵、武威市前女副市长姜保红决定逮捕。据了解，姜保红由火荣贵一手提拔，今年1月10日，两人被同时宣布双开，且通报均显示“搞权色交易”。

中国最高人民检察院发布消息，甘肃省武威市原市委书记、政协甘肃省委员会农业和农村工作委员会原副主任火荣贵（正厅级）涉嫌受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪一案，及甘肃省武威市原副市长姜保红（副厅级）涉嫌受贿罪一案，由甘肃省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

消息称，甘肃省人民检察院依法对火荣贵和姜保红决定刑事拘留，并将案件交定西市人民检察院审查起诉。日前，定西市人民检察院依法对两人决定逮捕。该案正在进一步办理中。

另据《北京青年报》报道，姜保红在2016年11月任武威市副市长，彼时担任武威市委书记的，正是火荣贵。2018年7月，火荣贵落马，次月姜保红被查。

2019年1月10日，火荣贵被双开，通报称他阳奉阴违，自行其是，在重大原则问题上违背中央决策另搞一套，辱骂殴打领导干部和身边工作人员，与多名女性长期保持不正当性关系等。同日，姜保红被双开，通报提到她参与团团伙伙，捞取政治资本和经济利益，搞权色交易，谋求职务晋升等不当利益等。

甘肃纪委通报称，党中央、中央纪委严肃查处王三运、虞海燕腐败问题后，甘肃省紧盯重点人、重点事，严格核查涉及王三运、虞海燕人员问题线索，严肃追究相关人员责任，坚决肃清王三运不抓落实、搞形式主义的流毒和影响。

中央纪委国家监委网站今天发布消息称，数据显示，2018年，甘肃省各级纪检监察机关立案8883件，处分10681人，当中严肃查处了省政协人口资源环境委员会副主任、白银市委原书记张智全，省政协农业和农村工作委员会副主任、武威市委原书记火荣贵，读者出版集团有限公司原党委书记、董事长王永生，庆阳市委原常委、政法委原书记秦华等案件，形成了惩治腐败的强大震慑。

