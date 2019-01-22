香港流感高峰 15间公院内科病房爆满

香港正值冬季流感高峰，医院管理局数字显示，公立医院急症室昨日(21日)有6526人次求诊，较前日的6090人次多，当中1006人转送内科病床留医，整体内科病床占用率113%。
据香港星岛日报网报道，全港15间公立医院的内科病房继续“爆满”，占用率均超过100%，昨天全日整体占用率为113%，当中以威尔斯亲王医院占用率最高，达122%，其次是联合医院、明爱医院和屯门医院，占用率均达120%。
截至早上10时，伊利沙伯医院、广华医院、威尔斯亲王医院和将军澳医院的急症室轮候时间均超过8小时。
香港正值冬季流感高峰，医院管理局数字显示，公立医院急症室昨日(21日)有6526人次求诊，较前日的6090人次多，当中1006人转送内科病床留医，整体内科病床占用率113%。
据香港星岛日报网报道，全港15间公立医院的内科病房继续“爆满”，占用率均超过100%，昨天全日整体占用率为113%，当中以威尔斯亲王医院占用率最高，达122%，其次是联合医院、明爱医院和屯门医院，占用率均达120%。
截至早上10时，伊利沙伯医院、广华医院、威尔斯亲王医院和将军澳医院的急症室轮候时间均超过8小时。
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