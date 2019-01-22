中国接受巴西鸡肉出口商的价格承诺 终止反倾销案调查

据路透社报道，巴西一名律师周一表示，中国商务部接受了巴西鸡肉出口商提出的一项解决反倾销争端的建议。该消息提振巴西鸡肉出口商BRF股价劲升。

代表巴西鸡肉出口商的MPA Trade Law律师行的合伙人Claudia Marques表示，中国关于接受巴西提出的“价格承诺”的决定，已向商务部“披露报告”中的相关各方传达。

Marques表示，该项协议设定了向中国出售的巴西鸡肉最低价格，以终止中国2017年8月启动的反倾销调查。协议将于2月18日生效，届时中国的正式程序随之结束。

BRF是全球最大的鸡肉出口商，股价上涨1.8%至24.49雷亚尔的逾六个月高点。在路透发布关于倾销案已获解决的消息之前，其股价在平盘水准交投。

中国在2018年6月做出初步裁定，原产于巴西的进口白羽肉鸡产品存在倾销，中国决定对各公司征收的保证金比率从18.8%至38.4%不等。

为了解决此事，巴西鸡肉出口商上月正式提出设定最低对华出口价格建议。

根据其中的条款，巴西鸡肉出口商承诺以不低于协议水平的价格向中国销售产品。这各做法被称为“价格承诺”。

巴西行业组织--巴西动物蛋白协会(ABPA)表示，它尚未获得中国商务部关于各公司价格承诺提议的最终决定。