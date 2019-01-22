台驻日副代表换人 台外交部：正常职务轮调

台湾外交部今天举行记者会表示，台驻日副代表一职由外交部前主任秘书蔡明耀接任，原副代表郭仲熙轮调接任台日关系协会秘书长。台湾外交部也证实，被卷入大阪办事处前处长苏启诚轻生案的台日关系协会秘书长张淑玲，将派任驻横滨分处处长，但会等监院案件告一段落再行赴任。

据联合新闻网报道，台湾外交部表示，台驻横滨分处处长陈桎宏在1月中届龄退休，处长一职由侨务组组长王东生暂代，处长规划由台日关系协会秘书长张淑玲接任，也已经核定。鉴于监察院目前就日本关西风灾案进行约询，为示对监察院的尊重，张淑玲将等案件告一段落后再行赴任，秘书长遗缺则规划由郭仲熙接任。

台湾外交部表示，蔡明耀长年从事对日事务，前曾多次驻日，并曾担任台日关系协会秘书长一职多年，娴熟台日关系且日本人脉丰沛；此外，也曾奉派担任驻史瓦帝尼大使，受史国政府各界欢迎。在驻史国大使陈经铨生病后，蔡明耀虽已退休，仍牺牲退休生活，接受政务公使的任命，以代理馆务，蔡明耀外交资历完备，经验丰富，值得借重。

台湾外交部说，相关人事调整均经部长吴钊燮与驻日代表谢长廷充分交换意见，并秉持专业经验及适才适所等考量，可以说是目前对日工作最佳的人力组合，可以预期将可在进一步深化台日关系上发挥最大战力。

台湾外交部称，台湾国际处境艰难，外交工作极需不分党派的支持及外交团队的密切合作，携手合作全力推动各项外交工作尚且不及，却有相关媒体针对国安高层及驻日谢大使的工作关系进行不实报道，意图撕裂外交团队，实不可取。台湾外交部吁请社会各界明智理性，体认台湾面临的外交处境，并给予外交团队强而有力的支持。



