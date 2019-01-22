外媒称中国GDP增速实际只有4.1% 发改委回应

对于有境外机构和媒体认为中国GDP实际增长只有4.1%，中国发改委今天（22日）列举数据作出回应，并指中国不追求高速度，更注重高质量发展，但中国经济完全有条件、有潜力、有能力保持合理区间的增长。

据《新京报》报道，22日，国家发展改革委就宏观经济运行情况举行发布会。有记者提问称，昨天统计局公布了内地的经济增速是6.6%，但是境外的一些机构和媒体给出了他们的分析，有的认为实际增长只有4.1%，有的认为甚至更低。对此有何评论?

新闻发言人孟玮表示，昨天国家统计局发布了全年的经济数据，从公布的数据情况来看，2018年，中国经济运行保持在合理区间，实现了经济增长预期目标。关于有关媒体对中国经济实际增速的一些看法，不知道依据是什么，但还是用事实、用数据说话。这里给大家列举一些数据。

首先，从实物量数据看。2018年全社会用电量6.8万亿千瓦时，同比增长8.5%，这是2012年以来的最高增幅;煤炭在严控新增消费的情况下，消费仍增加1.5亿吨左右，天然气更是大幅增长400多亿方、增速17%以上;全年全社会货运量增长7%左右，其中铁路货运量增长9.1%。实物量指标是经济增长最直接的反映，这些实物量数据可以有力支撑全年经济增长数据。

第二，从关联数据看。看三大产业，2018年全年全国规模以上工业增加值同比实际增长6.2%，服务业生产指数增长7.7%，一产增加值增长3.5%。看三大需求，2018年全年固定资产投资增长5.9%，且在四季度逐月回升，社会消费品零售总额增长9%;全年以人民币计价的进出口增长9.7%。看就业和收入，全年城镇新增就业达到1361万人，比上年多增10万人。前11个月全国财政收入增长6.5%，而且这是在全年减税降费规模达到1.3万亿元的条件下实现的，规模以上工业企业利润增长11.8%。2018年，全国居民人均可支配收入实际增长6.5%。无论按照GDP核算三种方法的哪一种看，支撑6.5%左右增速的数据都是匹配的。

第三，从国际组织预测看。今年1月初，世界银行发布最新一期的《全球经济展望》，预计2018年中国经济增长6.5%;国际货币基金组织、经合组织等对中国2018年GDP增速的预测值为6.5%—6.6%。这些国际组织的预测应该说有可比性和说服力。

孟玮最后强调，中国经济拥有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地，中国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，经济发展健康稳定的基本面没有改变，支持高质量发展的生产要素条件没有改变，长期稳中向好的总体势头没有改变。我们不追求高速度，更加注重高质量发展，但中国经济完全有条件、有潜力、有能力保持合理区间的增长。