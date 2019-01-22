中国最年轻正厅级上任 曾获多项发明专利

据《北京日报》微信公号“长安街知事”报道，中国山西潞安集团昨天召开干部大会，宣布山西省委、省政府任免：游浩同志担任潞安矿业（集团）有限公司党委书记、董事长；刘俊义同志担任潞安集团党委常委、副书记、董事、副董事长，提名担任潞安集团总经理。

潞安集团是山西省五大煤企之一，截至2017年底，其总资产达到2417.92亿元（人民币，下同），连续六年位居世界500强。

公开简历显示，刘俊义出生于1981年6月，山西长治人，大学学历，2006年7月参加工作，2003年6月加入共产党。

刘俊义是从一线工人成长起来的干部，曾任潞安集团煤基合成油公司总经理，太行润滑油公司执行董事，天脊潞安精细化学品公司董事长，潞安煤基精细化学品公司董事长。

2017年8月，刘俊义任潞安集团副总经理，时年36岁。

据潞安集团拍摄于2015年的专题视频介绍，当时刘俊义的妻子没有正式工作，长期在外打工。经常有领导提议把其妻子招聘到公司上班，但他每次都拒绝了，还因此受到了妻子的埋怨。

刘俊义多年来牵头申报专有技术三项，获得国家发明专利三项，实用新型专利六项，参与制定了《长治市循环经济》和《煤基合成柴用油分油》两项山西省地方标准。

2012年，刚刚就任潞安集团煤基合成油公司生产技术部副部长的刘俊义，接到上级要求，将一项化工产品对标国际巨头南非萨索尔公司的生产工艺和产品指标。在收集信息无果的情况下，刘俊义通过代理商，高价购买了萨索不同型号的产品，进行反复实验。

报道称，刘俊义每天加班2个小时，在当年获得了全套实验数据。在2014年9月获得了合格的产品，使潞安集团成为全球第三、中国国内第一家能独立生产高熔点特种蜡的企业，产品价格从每吨7600元提升至9500元。

