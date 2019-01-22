国家发改委：鼓励银行向民企发放三年期以上中长期贷款

中国国家发展改革委今天（22日）上午在新闻发布会上表示，扩大优质民营企业债券发行规模，推动债券品种创新，鼓励银行向民营企业发放3年期以上的中长期贷款，特别是先进制造业的中长期贷款。

据中国网报道，对于今年将如何加大债券融资的支持力度，扩大优质民营企业债券发行规模，国家发改委新闻发言人孟玮表示，债券融资作为直接融资手段，在缓解民营企业特别是中小微企业面临的融资难题方面，发挥着重要作用。今年，将从三个方面着力，继续做好企业债券发行管理工作，持续增强企业债券服务实体经济的能力和水平。

一是聚焦重点领域。发挥企业债券对国家战略和规划的支撑作用，加大对有关重点领域和项目的支持，比如，支持长江经济带污染防治等重点项目融资。同时，加大企业债券对脱贫攻坚、农业农村、水利、生态环保、社会民生、能源、交通等基础设施领域补短板支持力度。

二是扩大发行规模。重点是扩大优质民营企业债券发行规模，推动债券品种创新，鼓励银行向民营企业发放3年期以上的中长期贷款，特别是先进制造业的中长期贷款。同时，协调推进发展前景较好的民营企业违约债券处置，助力民营企业纾困。

三是着力优化服务。主动上门对接，优化服务流程，提高企业债券的核准效率，加快核准进度。同时，支持各地发展改革部门结合实际，积极引导区域内的优质企业开展企业债券直接融资。

通过以上措施，助力民营经济的发展。