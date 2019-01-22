为何去年中国自然灾害损失大幅下降？官方：人努力天帮忙

2018年中国全国自然灾害损失大幅下降，因灾死亡失踪人口、倒塌房屋数量和直接经济损失同比近5年来平均值分别下降60%、78%和34%。对此，中国应急管理部副部长郑国光22日表示，究其原因是“人努力”和“天帮忙”。

据中新网报道，国新办今天（22日）就应急管理部组建以来改革和运行情况举行发布会。郑国光在回应相关提问时表示，2018年国家成立应急管理部，统筹各种自然灾害的防治，组织协调各部门、各地方有序防灾减灾救灾，加之2018年自然灾害的发生率较常年正常偏少，所以全国自然灾害损失下降幅度非常大。

郑国光介绍，2018年全国的气候年景正常，台风虽然多，但登陆中国的10个中，只有 “温比亚”和“山竹”两个超过台风量级，其余8个台风还达不到12级的台风量级。全国也没有出现大的流域性的洪水，地质灾害发生的数量也比常年偏少。尽管西藏的雅鲁藏布江和西藏四川交界的金沙江发生地质灾害导致堰塞湖。但总体情况，自然灾害的发生率较常年正常偏少，是“天帮忙”。

郑国光指出，“人努力”一是应急管理部在成立之后就承担起统筹、协调、组织全国防灾减灾救灾的职责。

二是很快建立部门联动机制，发挥国家应对重大自然灾害指挥部的作用，加强部门间沟通协调。

三是探索建立完善防范救援救灾一体化的运行机制。根据灾情预判，提前在重点地区、重点部位、重点工程预置救援力量，一旦有事，第一时间应急救援，最大程度减少灾害损失。

郑国光强调，应急管理部2018年启动应急响应47次，其中救灾应急响应有14次，派出了60多个工作组，会同财政部安排下拨中央财政补助资金115.8亿元（人民币，下同），调拨了3.28万顶账篷，40.9万床件、衣被等中央救灾物资。

郑国光称，这个机制比以往响应快、救援快、救灾也快，包括下拨救灾物资、下拨中央财政补助资金比过去快得多了，能够高效处置各种灾害，确保人民群众生命财产安全。