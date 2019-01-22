消息人士：特斯拉与中国天津力神磋商电池供应合约

据路透社报道，两位直接知情消息人士称，特斯拉汽车已经与中国天津力神电池签署初步协议，天津力神将为特斯拉上海新厂供应电池。特斯拉正努力减少对日本Panasonic的依赖。

一位消息人士称，两家公司仍未决定特斯拉的订单规模，天津力神仍在明确特斯拉所要求的电池规格。

尽管Panasonic目前是特斯拉电池的独家供应商，但特斯拉CEO马斯克(Elon Musk)11月曾表示，特斯拉将于上海工厂生产其所有的电池模块与电池组，并计划让来源多样化。

“电池的生产将从本地寻找来源，很有可能来自(包括Panasonic在内的)多家厂商，以便及时符合需求，”马斯克在11月的推文中表示。

其他也在争取特斯拉合约的电池生产商，有可能包括宁德时代与LG化学。

特斯拉在中国耗资20亿美元的首座“千兆工厂”(Gigafactory)本月稍早破土动工，计划年底前开始生产Model 3电动车。

马斯克表示这座工厂将为中国市场制造“更实惠”的汽车。特斯拉现正面临越来越激烈的竞争与美中贸易紧张的风险。

特斯拉未予置评，力神也未立即回复置评请求。

Panasonic在一则声明中称，关于特斯拉的上海工厂，公司正在研究各种可能性，但尚未做出任何决定。该公司未就失去特斯拉独家供应商地位的可能性置评。

由于讨论仍未公开，上述消息人士要求匿名。

力神已加入其他电池生产商的行列，积极寻求与迅速成长的电动汽车行业达成供应合同。力神称，其客户包括苹果、三星电子、吉利汽车和现代汽车等。

这家中国企业在2017年开始量产与Panasonic为特斯拉Model 3汽车生产的电池同类的圆柱电池，生产地点为距离上海约100公里(60英里)的苏州市。

