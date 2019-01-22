台湾5G商转时程出炉

台湾经济部长沈荣津昨天（21日）透露，台湾第一个从设备到应用全部采用台厂供应链的5G自主团队，将由工研院领军，预定4月就会在台北流行音乐中心进行专网测试。NCC主委詹婷怡则表示，台湾预定2020年年初进行5G频谱拍卖释照，中华电信、远传分别订出5G预商转及商转时程，台湾5G最快明（2020）年底商转。

《中时电子报》报道，被视为制定全球行动通讯标准的奥林匹亚大会──3GPP会议，21日在台召开，包括英特尔、AT&T、NTT DOCOMO、三星、诺基亚、爱立信等多达150家厂商，共超过350名代表参加，主要讨论5G第一版标准修订、5G加强技术标准化，被视为是全球5G技术角力的重要会议，台湾在联发科结合台湾产、官、学、研资源下，成功争取到3GPP在台召开，意义重大。

经济部与台湾资通产业标准协会(TAICS)则同步举行“台湾5G商用服务愿景发展高峰会”，有意借国际5G发展经验，擘画台湾5G发展蓝图以及加速5G商转时程。

另外，工研院主导另一组5G自主团队，全部由本土厂商所组成，所有5G设备全部出自台厂，今年4月也将在台北流行音乐中心展开专网测试，将会是台湾第一个5G自主团队。

台湾各电信商相继订出5G预商转及商转时程，中华电信率先释出5G发展蓝图，董事长郑优20日出席“台湾5G商用服务愿景发展高峰会”时表示，中华电信已订出三年转型策略，将锁定5G、纯网银、MOD、及创新应用等四大业务发展。

远传新任总经理井琪表示，远传要用5G积极发展“大人物”（大数据、AI、及物联网），今年对外征才无上限，但直言AI人才最难找。远传也透露，5G若能在2020 年上半年发照，应能达成2020商转目标。不过，业者建议，推动5G加速发展，配套方案必须让“电信管理法”尽快立法通过，才能让5G上路时，同时开放频谱可以出租共用、网路可以租用，降低5G投资成本。