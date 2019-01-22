美国将正式提出引渡孟晚舟到美受审

加拿大驻美国大使麦克诺顿（David MacNaughton）透露，美国已经通知加拿大政府，美方计划正式提出引渡华为首席财务官孟晚舟到美国受审的要求。

不过，麦克诺顿没有说明美国将何时提出引渡孟晚舟的要求，提交申请的截止日期是1月30日。

据加拿大《环球邮报》报道 ， 麦克诺顿当地时间周一（21日）透露，他已向特朗普政府表达了加拿大的愤怒和不满，由于孟晚被捕的缘故，北京拘留了两名加拿大人，并对第三名加拿大人判处死刑。

对此，麦克诺顿说：“我们不喜欢受惩罚的是我们的公民。”“（美国人）才是试图运用美国法律的最大力量对付孟晚舟的人，但我们却是付出代价的一方，我们的公民。”

麦克诺顿也说，美国方面表示感谢渥太华称会履行美加引渡条约的承诺；美方也告诉他，将继续施压促使中国释放被扣留的两个加拿大人。报道称，他们每天被长时间盘问，而且被关在24小时比不熄灯的囚室里。

加拿大去年12月1日应美国要求，逮捕中国电信业巨头华为的首席财务官孟晚舟，令中加关系陷入紧张。中国之后以“涉嫌从事危害中国国家安全的活动”为由，扣押了加拿大前外交官康明凯和加拿大籍商人斯帕弗。

另一名加拿大籍男子谢伦伯格则因在中国走私毒品罪于上周一（14日）被大连法院判处死刑，加拿大总理特鲁多随后批评中国“任意”裁决。