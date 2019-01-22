韩国瑜拼观光 旗津渡轮宣布降价三个月

力拼高雄观光，高市长韩国瑜指示旗津渡轮研议降价，高市交通局今宣布，渡轮现金全票及机车原价40元降价优惠为30元，以75折优惠价计收；电子票证维持不变，优惠票价自2月1日起至4月30日止。

据联合新闻网报道，交通局表示，为配合旗津地区观光发展、刺激旅游消费及活络旅游环境，渡轮现金全票及机车原价40元降价优惠为30元，以75折优惠价计收。而电子票证维持不变，即以5折优惠价计收20元、​​机车25元，优惠票价自2月1日起至4月30日止。

韩国瑜19日夜宿大寮儿童之家受访时曾说，为了拼观光，希望最快在农历春节前调降渡轮的票价。

市府秘书长杨明州昨邀集财政局、主计处、环保局、研考会、观光局、旗津区公所、交通局及轮船公司等相关单位讨论。

会议各单位有共识，为了让人进来带动高雄更多观光客及促进鼓山、旗津观光客带来的总体经济效益，并考量接下来即将来临的农历春节连假、228连假及清明连假，渡轮将自今年农历春节前就开始优惠渡轮票价以刺激旅游成长。

交通局表示，轮船公司会就其现金及电子票证载客量增减及营运成本等加以分析，之后做为后续票价调整及优惠方式的检讨。另交通局也将与观光局持续研拟如何将鼓山或旗津商家消费结合渡轮的优惠，但实际执行方法还要再与商家讨论。

交通局说，渡轮票价去年3月调整就只调整现金票价，电子票证并未调整，仍有5折优惠，就是希望鼓励民众使用电子票证，以节省搭船时间。而轮船公司虽以优惠价营运，但相关的服务品质及安全把关会维持进行。

