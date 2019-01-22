荷兰就加拿大人在华被捕发声 中方：双重标准对待法治

荷兰政府曾在1月10日就两名加拿大公民在中国被捕发声，对中国拘押两名加拿大公民的动机表示关切。中国驻荷兰大使馆回应称，荷兰等国家以双重标准对待法治，本身就是对法治的不尊重。相关国家应摒弃双重标准和偏见。

据中国驻荷兰大使馆网站消息，近日，荷兰政府网站发表了关于两名加拿大公民在华被捕事件的声明，中国驻荷兰大使馆现作出如下回应：

一、中国是法治国家。中方坚持依法维护在华外国公民的安全与合法权益，同时在华外国公民也应尊重、遵守中国法律。加拿大公民康明凯和迈克尔因为涉嫌从事危害中国国家安全的活动而被依法采取强制措施。中国办案机关始终坚持依法公正处理，并依法保障他们的各项合法权益。中方强烈敦促有关国家切实尊重中国司法主权。

二、荷、加等西方国家应摒弃双重标准和偏见。加拿大方面在承认孟晚舟女士没有违反加拿大法律的情况下，根据别国意志无理、错误地拘押孟晚舟女士。中国人民对这一行径表示强烈愤慨。我们要求加方纠正错误，立即释放孟晚舟女士。荷兰等有关国家以双重标准对待法治，本身就是对法治的不尊重。

三、中国坚持对外开放，欢迎荷兰等各国人民到中国进行正常的友好交流与合作。近年来，中荷关系保持快速发展势头，各领域务实交流合作不断深化和拓展。中方高度重视中荷关系，希望荷方与中方相向而行，共同推动双边关系向前发展。