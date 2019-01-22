高雄市府成立“开源节流小组”减债

高市府财政局长李梁坚今天（22日）表示，市府实际及潜在负债约新台币3299亿元（145亿新元），并已成立“开源节流小组”，希望能改善市府财政体质。他说，日前“举新债还旧债”还能选择低利率。

据联合新闻网报道，李梁坚今天受访表示，开源节流是很多县市长就任后要共同推动的方向，有一定的债务结构存在，所以市府成立开源节流小组，财政结构好，公共建设才能推进，市长韩国瑜也有共识，不仅要行销观光还要招商引资。

财政局是在17日公告因应整理债务需要洽询借款条件，要以一年期的方式短期借款266亿元。不过这项公告随即有网友贴文批评市府在大肆举债。

李梁坚今天回应短期借贷公告是询价，市府用公开的方式选择用低利率举新还旧，各企业都是这样处理到期债务，市府不会增加新债。

有关市府对外表示，有约3300亿元的负债，但是市府财政局网站公布到去年12月底的一年期以上未偿债务余额是2379亿元。

财政部要求各县市公布依规定要在网站公告的债务和实际举债有差距，李梁坚说，除了未偿债务余额之外，市府还有基金借贷；基金是动态性债务，如果有赚钱或是自偿就会挹注，两者加计高雄市的实际负债、潜在债务是3299亿元。

