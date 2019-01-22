任正非以金门战役谈华为现况 财信传媒董事长：精准解读两岸关系

据联合新闻网报道，华为面临以美国为首，包括欧美等国家的封锁困境，面对一连串的风波，华为创办人任正非近期动作频频，告诫员工要自省、预告华为准备过苦日子，同时举金门战役为例来说明华为目前的状况，台湾财信传媒董事长谢金河认为，任正非除了描述现况之外，更精准解读两岸关系。

谢金河在面簿发文指出，面对美国的封锁，华为大当家任正非最近动作频频，除了告诫员工要自省，华为的5G没有那么厉害外，又预告华为准备过苦日子，任正非声称未来几年形势不乐观，华为需要进行组织精简，要放弃一些平庸的员工，确保留下来的人才够专业。

谢金河表示，任正非说我们要过河，船与桥最重要，且以金门战役为例，当年解放军全军覆没，就是因为没有船了；当年第一波船登陆，正好遇到退潮，船只搁浅，全部被国民党军队炸沈了，第二梯，第三梯就上不去了。

谢金河解读，任正非描述的是1949年金门的古宁头战役，是1949年国共战役后最大规模的一场战争，一直到1958年823砲战，中华人民共和国始终没有拿下台湾，这是两岸分治的事实；任正非解读华为的现况，也承认1949年中共没有拿下台湾的事实，也就是说，中华民国从1949年迄今一直都活着，从来没有灭亡过。

