福布斯：杨惠妍蝉联中国女首富

福布斯中国昨天发布发布2019最富有女性榜单，碧桂园副主席杨惠妍再度蝉联榜首，身家达1269亿元（人民币，下同，约254亿新元）。龙湖集团董事长吴亚军以607.5亿元财富位列第二。富华国际集团主席陈丽华排第三，身家达391.5亿元。

据中新经纬消息，今年上榜的25位女富豪财富总额为5201.3亿元，与2018年的6703.4亿元相比下跌22%。福布斯中国指出，2018年伴随着全球股市的低迷，上证指数跌幅达25%，恒生指数也难逃魔掌，下跌15%。因此，加速了中国女富豪们的财富缩水。

此外，今年入围门槛为74.3亿元，低于去年的93.7亿元，从上榜女富豪的地域来看，北京、上海、深圳、佛山四座城市占据了半壁江山，女富豪们的平均年龄为53岁。

值得一提的是，虽然遭遇房地产行业调控力度加大、股价大幅跳水等不利因素，来自碧桂园的杨惠妍今年再度蝉联中国最富有女性榜榜首。前五名女富豪中，仍然有四位来自房地产行业，另外三位分别是吴亚军、陈丽华以及SOHO中国CEO张欣。

今年的女性榜中，有六位女富豪跌出榜单。其中，东方园林董事长何巧女、圆通速递董事张小娟、申通快递创始人陈小英和裕同科技副董事长吴兰兰皆因股价下跌而无缘榜单。

首次进入榜单的的六位新晋女富豪中，最引人注目的就是随着海底捞香港上市、身家获大涨的两位联合创始人：舒萍、李海燕，她们分别是主席张勇、董事施永宏的夫人。另一位新面孔来自翰森制药的主席钟慧娟，向来低调的她因翰森申请赴港上市而备受关注。

