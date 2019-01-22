习近平：防范政治意识形态等领域重大风险

中共总书记习近平昨天强调要防范化解政治、经济、社会等七个领域的重大风险，包括要高度重视对年轻一代的思想政治工作。学者认为风险主要来自经济下行压力所造成的失业风险以及“颜色革命”的风险。

中共昨天举办省部级主要领导干部专题研讨班，主题就是“坚持底线思维，着力防范化解重大风险”，习近平及其他中共政治局成员以及各省市“一把手”悉数出席。

“防范化解重大风险”是中共十九大提出的三大攻坚战之一，但此前官方更多谈到的是防范经济与金融领域，习近平昨天强调，面对波谲云诡的国际形势、复杂敏感的周边环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务，中共在政治和意识形态、经济、科技、社会、外部环境、党建七大领域都面临重大风险。中共必须始终保持高度警惕，既要高度警惕突发性的黑天鹅事件，也要防范不被留意的灰犀牛事件。

在维护政治安全方面，习近平特别指出要持续巩固壮大主流舆论强势，加大舆论引导力度，加快建立网络综合治理体系，推进依法治网。

习近平强调，要高度重视对青年一代的思想政治工作，完善思想政治工作体系，不断创新思想政治工作内容和形式，教育引导广大青年形成正确的世界观、人生观、价值观，增强中国特色社会主义道路、理论、制度、文化自信，以确保青年一代成为社会主义建设者和接班人。

《人民日报海外版》旗下微信号“侠客岛”昨晚发表评论称，习近平将意识形态安全放在政治安全中的重点论述，而且突出强调了网络和青年。

评论指出，习近平曾说，当下意识形态斗争的主阵地在网络，而网络主体受众是青年，很多境内外势力都在想方设法通过网络培养他们价值观的认同者，甚至培养现有政权的反对者和颠覆者，例如中东的“阿拉伯之春”、欧洲“黄马甲运动”等都是从网络发酵并以青年为参与主体，造成社会动荡和政权更迭，“在这方面，我们务必需要保持清醒头脑”。

中国国务委员、公安部部长赵克志上周四（17日）在全国公安厅局长会议上也刚强调，要以防范抵御“颜色革命”为重点，坚决打好政治安全保卫仗，坚决打击境内外敌对势力各种渗透、颠覆、破坏活动，把防范政治风险置于首位。

对于经济形势，习近平强调要着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，要求各地区部门采取有效措施“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”，保持经济运行在合理区间。

科技安全方面，习近平则提到，要加强体系建设和能力建设，加快补短板，建立自主创新的制度机制优势。

习近平也要求，从源头上提升维护社会稳定能力和水平，全面做好就业、教育、社会保障、医药卫生等领域工作；加强海外利益保护，确保海外重大项目和人员机构安全；对腐败零容忍决心不动摇，坚决打好反腐败斗争攻坚战、持久战。

2019年有重大风险发生的可能性

中国问题专家胡星斗接受《联合早报》访问时说，习近平在近期召开的中央经济工作会议，中央政法工作会议、以及最近的这场省部级领导干部研讨班等多场会议上频提风险防控，说明当局判断2019年有发生重大风险的可能性。

胡星斗认为，今年将是中国经济异常艰难的一年，这也加剧了社会风险，经济工作首先必须稳增长和稳预期，着重解决失业与大学生就业等问题。中国去年经济增长6.6%，这个全年增速创下1990年以来新低。

“侠客岛”评论形容，研讨班聚焦的话题“异常严峻”，而且让此前安排好的一些地方两会改期，可见研讨主题的特殊性，以及时间上的急迫性。

评论说，各领域风险“环环相扣、互相作用”，若处理不好很可能成为一个爆点，并引发一系列危机，习近平曾提出的“有效防范各类风险连锁联动”即是这个意思。