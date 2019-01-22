400斤外籍男逼台空姐帮“擦屁股”引争议

台湾长荣航空空姐指被400斤重的外籍男乘客强逼擦屁股，不只目睹对方生殖器，该男子甚至还发出恶心呻吟声，让空姐身心严重受创。长荣航空昨天（21日）发布声明，除表达对员工的支持与慰问外，也明确强调旅客不可恣意提出无理要求。空服工会转述被害郭姓空姐说法，指将会对该名乘客提告；而长荣表示，公司会支持并提供协助。

据风传媒报道，受害空姐昨日和桃园市空服员职业工会出面控诉洋男恶行。桃园市空服员职业工会指出，该外籍男子无礼行径并非第一次发生，去年5月，这名老外搭乘长荣也做出相同要求，空服员不答应，竟直接在座位拉屎，让长程航班旅客10多小时忍受恶臭。

对此，长荣航空表示，经过调查，该位旅客过往搭乘长荣20次航班时均无异常，也并未提出特殊需求，直到去年搭机时首次因健康因素要求空服员协助如厕，当时空服员明确拒绝，该位旅客于是自行商请其他旅客协助，公司对于拒绝协助空服员并未有任何责难或惩处。

长荣航空表示，这次该位旅客在航程中，3度如厕请求协助，虽然长荣规范机组员不须提供旅客如厕、喂食、医疗服务等特殊照护，但机组员基于服务之心仍有协助如厕等事宜，对此，公司向该航班巡航机长、空服员以及地勤表达肯定及感谢。

长荣航空强调，过去遇到类似事件，直接依公司规范拒绝旅客，公司以往从未责罚空服员，未来也不会。同时，长荣航空也将对空服员加强宣导，如果旅客提出无理、过分之要求，空服员可运用机内异常旅客处理程序，以口头沟通劝戒、书面警告、报请航警等流程，予以拒绝。

长荣航空发言人柯金成指出，目前相关资料都在搜集，对于未来是否拒载该名白人旅客，或是要求他要出具适航证明，或是要求要有人陪同才能搭乘等，目前都是讨论的选项之一；因为距离该名白人旅客下次搭乘长荣的时间还很久，待资料搜集完全后会再决定如何处理。

柯金成表示，发生这种事情，他也觉得蛮难过的，空服员就跟自己女儿一样，若是在飞机上遇到这种客人，情何以堪？至于有人建议公司应招募更多男性空服，以避免空姐易遇到性骚扰的旅客，对此，柯金成则说，这问题很奇怪，这跟男女无关，难道可以让男性组员去帮他擦屁股？