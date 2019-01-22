中国外交部：多国前外交官和学者的喊话施压行为干涉中国司法

多国前外交官和学者联名发公开信给中国国家主席习近平，呼吁释放两名被中国扣留的加拿大人。对此，中国外交部今天（22日）表示，这种喊话施压的行为，是对中国司法主权的不尊重。

中国外交部发言人华春莹今天在例行记者会上表示，这是加拿大和它的几个盟友一共是七个国家的前外交官，再加上几个国家的学者（发表的信），他们不能代表国际社会的主流声音，中国有14亿人民，正义之声在中国一边，中国人民的正义之声一定比这个一百来人的声音更加响亮。

华春莹说，被采取强制措施的两名加拿大人涉嫌危害了中国的国家安全，将他们两人等同于在中国从事政策研究和中外交流的人，是对从事正常友好交流合作的人的极大的不尊重。

华春莹还说，（公开信）要求中方释放正在有有关部门依法侦办的两个加拿大籍公民，干涉了中国的主权和司法，公然喊话施压，这是对中国司法主权和最起码法治精神的不尊重。

华春莹补充说，中国是世界上最安全的国家之一，只要不违反中国的法律，在这里安全和自由没有任何问题。这些人刻意公开发声，制造恐慌的情绪。

据英国《卫报》21日报道，140多名前外交官和中国问题专家联名发公开信给中国国家主席习近平，呼吁释放两名被中国扣留的加拿大人。公开信中说，中方逮捕加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor），令外交人士心寒。