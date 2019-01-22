传快递要停了 中国各大公司回应：春节不打烊快递费要涨

中国一则“春节期间快递停运”的消息近日在微信朋友圈传播，甚至引发了部分消费者的恐慌。对此，中国国家邮政局辟谣，“春节期间快递停运”的网络消息均是假消息。

据《钱江晚报》报道，从快递企业近期发布的春节运营公告来看，多数企业依然实行“全年无休”政策。

中通、圆通、韵达纷纷表示，将一如既往地贯彻“全年无休”理念，提供不间断的快递服务，安排好揽收派送及售前售后各项工作，保障春节期间服务“不打烊”。

值得注意的是，从2月份开始，各大快递陆续进入“春节模式”。

从2月1日（腊月二十七）到2019年2月10日，是百世快递全网的“春节运作模式”；德邦的春节模式将从2月1日持续到至2月12日；申通的“春节运营模式”将从2月4日开启，持续到2月10日；

顺丰则表示，包括顺丰即日、顺丰次晨、顺丰特惠等时效产品从1月26日开始陆续停收，2月8日起陆续恢复收件服务。不过，顺丰标快服务春节期间不打烊，消费者可以放心使用。

各大快递企业表示，将根据全网各地业务量预测情况，提前进行资源调配，合理安排春节运营情况，确保春节期间快递服务安全、畅通。

不过，各大快递企业也都纷纷提醒，因为受到春节小高峰和假期前后运力、天气等因素限制，节日期间的快件时效可能会受一定影响，希望客户和消费者给予理解和支持。

据菜鸟介绍，今年包括天猫超市、家电、进口等在内的物流配送不打烊。天猫超市和小家电的不打烊范围超过中国400多个区县，菜鸟平台上的大家电物流“春节不打烊”范围覆盖近60个城市的近300个区县。天猫国际的进口物流配送服务也会在春节继续提供。

而京东物流也逐渐进入了“春节也送货”的运营模式。

据报道，通过更加精细化、个性化的运营举措，以及智能物流的全面推广应用，京东物流今年春节在配送时效方面也将更加稳定。值得一提的是，京东物流于去年10月正式开通的个人快递业务，也将在春节期间持续开展揽收与派送的服务，包括特惠送、特快送以及京尊达，满足不同消费者多元需求。

不过，今年多数快递公司给出的春节运营公告较保守，没有说明价格浮动及网点运营的具体情况。

申通提到了“快递费用调整”的字眼，申通表示，春节期间除了快递时效将会受到一定程度的影响，部分地区快递费用也将有一定的调整。顺丰则明确表示，因春节假期资源有限，对于主要流向快件需收取一定的节假日服务费（50KG以下10元（人民币）/毎票，50KG以上50元/每票）来保障时效。

快递领域专家赵小敏认为，春节期间价格上涨不可避免，由于节假日网点运力有限，企业和网点调整价格也是正常之举。

