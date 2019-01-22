台文化部长遭扇巴掌 吁別再复制暴力行为

台湾文化部长郑丽君今天出席关怀演艺人员基金会主办的资深艺人春节餐会时，资深艺人郑惠中疑因郑丽君同意去蒋化，扇她一巴掌。郑丽君下午在面簿以《个人受辱事小，民主不容伤害》为题发文，呼吁台湾社会当下必须理性、冷静面对冲突，回归公共议题的讨论，不要再复制任何暴力行为。

据联合新闻网报道，郑丽君说，她出席这场餐会时，感受到大家如同一家人、年节将近的欢乐，也特別感谢有诸多艺人前辈鼓励我留任，继续推动文化政策。

她说，她在现场向资深艺人前辈们报告“五大好消息”，包括：文化部今年总预算占中央政府总预算突破1%，今年资深艺人相关补助预算额度也将倍增；全台四大资深艺人演出舞台今年陆续上线，也将鼓励地方政府创造更多表演舞台；文策院预计上半年成立，百亿国发基金将点火带进民间投资，以振兴影视产业。此外，除了原民台、客家台，今年中公视将成立台语频道，提供更多演出机会，国家电影中心也已首度启动电视史和广播史整理。

郑丽君说，但很遗憾的，餐会席间她跟资深艺人陈松勇、周游、常枫、石隽、文夏等前辈一一问候时，突遭一位不认识的女士上前攻击，她虽被吓到，但请各位朋友不用担心，也谢谢现场许多资深艺人前辈即时给予安慰。

郑丽君表示，她始终相信，自由民主是台湾最珍贵的价值，台湾社会有各种自由、多元的声音，她期待彼此能够对话、讨论，但万万不该以暴力形式表达意见。她说，她个人受辱事小，但台湾得来不易的民主不容受到伤害，呼吁台湾社会当下必须理性、冷静面对冲突，回归公共议题的讨论，不要再复制任何暴力行为。